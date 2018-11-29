29.11.2018 16:16

В Харькове прошла школьная олимпиада роботов (ВИДЕО)

В Харьковском политехническом университете состоялась олимпиада школьников Украины «ROBO - kids 2018».



//www.objectiv.tv

Как сообщает МГ Объектив. В Харьковском политехническом институте - олимпиада «ROBO-kids 2018».

Ученик 6 класса Дмитрий Лимаренко говорит, что к робототехники его приобщил отец.



Мальчик сообщил, что паять и собирать помогал папа, а программировал он сам, с помощью спецпрограммы.

"Если я не правильно запрограммирую эту машину, отметил мальчик - она никогда не поедет."



Шестиклассник признается, что в программировании гоночного работа очень легко допустить ошибку. Тогда машина или вообще не сдвинется с места, либо не будет ехать по заданной траектории .Время сбора модели занимает около двух недель.



По словам заведующего кафедрой вычислительной техники и программирования НТУ "ХПИ" Сергея Семенова, идея сделать детские соревнования возникла после успешного участия студентов вуза в олимпиаде по робототехнике в Польше. Турнир имеет два этапа, наиболее зрелищная часть - гонки роботов. Скорость фиксируется с помощью электронного таймера.



Сергей Семенов, заведующий кафедрой НТУ "ХПИ"

В дальнейшем эти навыки с простыми работами им позволят совершенствоваться и создавать уже более современные, более сложные, более дорогие работы.



Победителями олимпиады стали школьники из харьковской гимназии № 45. Они получили главный приз - кубок "Терминатор".