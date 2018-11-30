ФК Шахтер с оркестром и хором оперы позвал харьковчан на решающую схватку с Леоном (ВИДЕО)

Поединок 12 декабря горнякам необходимо выиграть.
Артисты хора Харьковского академического театра оперы и балета,, под аккомпанемент оркестра исполнили гимн Лиги чемпионов УЕФА. Флешмоб вызвал большой интерес публики и был проведен дважды.
Изюминкой мероприятия стали восьмиметровые баннеры, анонсирующие матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Лион». Этот поединок является заключительным для «горняков» в 2018 году.
Сайт ФК Шахтер призівате не упустить возможность быть на ОСК Металлист 12 декабря в 22:00 и поддержат команду в игре с Лионом.
"Для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов Шахтеру нужна только победа", - напоминает о важности поединка ресурс горняков..
Если есть возможность, проведите день как можно дальше от дома! Любые виды отдыха в новом вас месте будут как никогда актуальны.
Зима в Харькове и области начнется метелью, гололедом и налипанием мокрого снега. Зато с субботы ожидается потепление.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
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