Главная Новости Спорт ФК Шахтер с оркестром и хором оперы позвал харьковчан на решающую схватку с Леоном (ВИДЕО)
30.11.2018  15:43   

ФК Шахтер с оркестром и хором оперы позвал харьковчан на решающую схватку с Леоном (ВИДЕО)

Поединок 12 декабря горнякам необходимо выиграть.


rbc.ua

Артисты хора Харьковского академического театра оперы и балета,, под аккомпанемент оркестра исполнили гимн Лиги чемпионов УЕФА. Флешмоб вызвал большой интерес публики и был проведен дважды.

Изюминкой мероприятия стали восьмиметровые баннеры, анонсирующие матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Лион». Этот поединок является заключительным для «горняков» в 2018 году.

Сайт ФК Шахтер призівате не упустить возможность быть на ОСК Металлист 12 декабря в 22:00 и поддержат команду в игре с Лионом.

"Для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов Шахтеру нужна только победа", - напоминает о важности поединка ресурс горняков..

Источник:   Сайт ФК Шахтер
 Тэги:  футбол, шахтер-леон, харьков
 
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