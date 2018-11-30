30.11.2018 15:43

ФК Шахтер с оркестром и хором оперы позвал харьковчан на решающую схватку с Леоном (ВИДЕО)

Поединок 12 декабря горнякам необходимо выиграть.



rbc.ua

Артисты хора Харьковского академического театра оперы и балета,, под аккомпанемент оркестра исполнили гимн Лиги чемпионов УЕФА. Флешмоб вызвал большой интерес публики и был проведен дважды.



Изюминкой мероприятия стали восьмиметровые баннеры, анонсирующие матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Лион». Этот поединок является заключительным для «горняков» в 2018 году.



Сайт ФК Шахтер призівате не упустить возможность быть на ОСК Металлист 12 декабря в 22:00 и поддержат команду в игре с Лионом.

"Для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов Шахтеру нужна только победа", - напоминает о важности поединка ресурс горняков..