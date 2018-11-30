30.11.2018 17:45

Харьковчанка стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу

Харьковские спортсмены завоевали четыре медали, в том числе золотую, на чемпионате Европы по классическому пауэрлифтингу, который проходит в литовском городе Каунас.



://kharkivoda.gov.ua

По данным ХОГА, на чемпионате свои соревнования уже завершили юноши и юниоры. На счету харьковчан - одна золотая и три бронзовые медали в соревнованиях среди юниоров.

Чемпионкой Европы среди юниорок в весовой категории до 63 кг стала София Рудь. В прошлом году София уже становилась чемпионкой в Дании.

В Каунасе, в сумме троеборья харьковская спортсменка подняла вес 412,5кг (145 кг в приседании + 90кг в жиме лежа + 177,5 кг в становой тяге). Кроме того, результаты Рудь в приседании и в становой тяге принесли ей "малые" бронзовые награды.

Бронзовую медаль чемпионата с рекордом Украины завоевал Никита Сухорутченко. В весовой категории до 74 кг в сумме троеборья он показал результат 652,5кг (232,5 кг в приседании + 170 кг в жиме лежа + 250 кг в тяге), что стало новым рекордом Украины среди юниоров. Кроме того, результат Сухорутченко в приседании также стал рекордом Украины среди юниоров, а в жиме лежа он завоевал "малую" бронзовую медаль.

Также бронзовыми призерами стали Юлия Шевченко и Юлия Мариненко. Шевченко в весовой категории до 72 кг в сумме троеборья подняла вес 432,5 кг (150 кг в приседании + 92,5 кг в жиме лежа + 190кг в тяге). Ее результаты в жиме и становой тяге также принесли спортсменке "малые" бронзовые медали.

Мариненко стала призером в весе свыше 84 кг с суммой троеборья 422,5кг. Харьковчанка также получила две "малые" бронзовые медали в приседании (162,5 кг) и тяге (180 кг).

Всего на этом чемпионате сборная Украины усилиями юниоров и юношей завоевала семь золотых, четыре серебряные и пять бронзовых наград и заняла первое общекомандное место в соревнованиях среди юниоров и третье - среди девушек.

Далее соревнования продолжают спортсменки и спортсмены в открытых весовых категориях.