02.12.2018 11:23

Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе

Для харьковчанина это первый мировой чемпионский пояс в карьере.



//xsport.ua

Бой между Александром Гвоздиком и действующим чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонисом Стивенсоном состоялся в ночь с 1 на 2 декабря в Канаде.



Ему предшествовало получение Гвоздиком титула временного чемпиона WBC, что заставило Адониса Стивенсона наконец согласиться на бой с харьковским спортсменом. К этому моменту Стивенсон защищал свой титул 9 раз, но 7 из них - добровольно, выходя в ринг против более слабых соперников.



Наш земляк победил нокаутом в 11-м раунде и стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC.



