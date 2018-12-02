Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе

Для харьковчанина это первый мировой чемпионский пояс в карьере.
Бой между Александром Гвоздиком и действующим чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонисом Стивенсоном состоялся в ночь с 1 на 2 декабря в Канаде.
Ему предшествовало получение Гвоздиком титула временного чемпиона WBC, что заставило Адониса Стивенсона наконец согласиться на бой с харьковским спортсменом. К этому моменту Стивенсон защищал свой титул 9 раз, но 7 из них - добровольно, выходя в ринг против более слабых соперников.
Наш земляк победил нокаутом в 11-м раунде и стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC.
Звезды на стороне тех, кто не пренебрегает порядком. В течение дня возможны как встречи со старыми друзьями, так и предложение участвовать в каких-либо новых проектах.
Зима в Харькове и области начнется метелью, гололедом и налипанием мокрого снега. Зато с субботы ожидается потепление.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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