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02.12.2018  11:23   

Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе

Для харьковчанина это первый мировой чемпионский пояс в карьере.


//xsport.ua

Бой между Александром Гвоздиком и действующим чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонисом Стивенсоном состоялся в ночь с 1 на 2 декабря в Канаде.

Ему предшествовало получение Гвоздиком титула временного чемпиона WBC, что заставило Адониса Стивенсона наконец согласиться на бой с харьковским спортсменом. К этому моменту Стивенсон защищал свой титул 9 раз, но 7 из них - добровольно, выходя в ринг против более слабых соперников.

Наш земляк победил нокаутом в 11-м раунде и стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC.

 

Тэги:  бокс, гвоздик, харьков
 
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