Харьковская тхэквондистка - сильнейшая на континенте

Дарья Костеневич победила на чемпионате Европы по тхэквондо.
Соревнования среди кадетов прошли с 29 ноября по 2 декабря в испанском Марина д'Ор.
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Участие в чемпионате приняли спортсмены 12-14 лет из 41 страны, а по его итогам сборная Украины заняла второе общекомандное место с результатом 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые награды. Из них золотую медаль завоевала и харьковская тхэквондистка.
Дарья успешно дошла до финала в весовой категории до 33 кг, где победила соперницу из РФ и стала чемпионкой Европы.
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
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Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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