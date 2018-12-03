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03.12.2018  12:43   

Харьковская тхэквондистка - сильнейшая на континенте

Дарья Костеневич победила на чемпионате Европы по тхэквондо.


//kharkivoda.gov.ua

Соревнования среди кадетов прошли с 29 ноября по 2 декабря в испанском Марина д'Ор.

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Участие в чемпионате приняли спортсмены 12-14 лет из 41 страны, а по его итогам сборная Украины заняла второе общекомандное место с результатом 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые награды. Из них золотую медаль завоевала и харьковская тхэквондистка.

Дарья успешно дошла до финала в весовой категории до 33 кг, где победила соперницу из РФ и стала чемпионкой Европы.
 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  тхэквондо, чемионка европы, харьков
 
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