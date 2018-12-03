03.12.2018 12:43

Харьковская тхэквондистка - сильнейшая на континенте

Дарья Костеневич победила на чемпионате Европы по тхэквондо.



//kharkivoda.gov.ua

Соревнования среди кадетов прошли с 29 ноября по 2 декабря в испанском Марина д'Ор.

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.



Участие в чемпионате приняли спортсмены 12-14 лет из 41 страны, а по его итогам сборная Украины заняла второе общекомандное место с результатом 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые награды. Из них золотую медаль завоевала и харьковская тхэквондистка.



Дарья успешно дошла до финала в весовой категории до 33 кг, где победила соперницу из РФ и стала чемпионкой Европы.

