Харьковчанка привезла мировое золото по велотреку

Елена Старикова выиграла немецкий этап Кубка мира.
Харьковская велогонщица Елена Старикова стала победительницей на этапе Кубка мира по велотреку в Берлине.
Украинская спортсменка опередила ближайших преследовательниц, почти на 0,2 секунды.
1. Елена Старикова (Украина) - 33,210
2. Мириам Вельт (Германия) - 33,400
3. Дарья Шмелева (Россия) - 33,435
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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