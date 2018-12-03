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03.12.2018  13:49   

Харьковчанка привезла мировое золото по велотреку

Елена Старикова выиграла немецкий этап Кубка мира.


//sportevents.kharkiv.ua

Харьковская велогонщица Елена Старикова стала победительницей на этапе Кубка мира по велотреку в Берлине.

Украинская спортсменка опередила ближайших преследовательниц, почти на 0,2 секунды.

1. Елена Старикова (Украина) - 33,210

2. Мириам Вельт (Германия) - 33,400

3. Дарья Шмелева (Россия) - 33,435

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  велотрек, золото кубка мира, харьков
 
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