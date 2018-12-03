Харьковские вольники - чемпионы и призеры чемпионата Украины

На чемпионате Украины по вольной борьбе среди мужчин харьковчане завоевали семь наград.
На соревнованиях, которые прошли с 30 ноября по 2 декабря в городе Бровары Киевской области харьковские борцы завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.
Чемпионом в весовой категории до 57кг стал Камиль Керимов. На пути к медали харьковский борец успешно выиграл у четырех соперников, в том числе в финале – у Владлена Опанасенко из Киевской области.
Еще одну золотую медаль Харьковщине принес Мраз Джафарян. В весовой категории до 86кг он также победоносно провел четыре поединка, в том числе в финале против другого харьковчанина Демида Караченко, который, соответственно, стал серебряным призером чемпионата.
Бронзовые медали завоевали: Александр Рыбалко (весовая категория - до 65 кг), Глеб Гринченко (весовая категория - до 86 кг), Александр Калиниченко (весовая категория - до 92 кг) и Даниил Картавый (весовая категория - до 125 кг).
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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