03.12.2018 15:19

Харьковские вольники - чемпионы и призеры чемпионата Украины

На чемпионате Украины по вольной борьбе среди мужчин харьковчане завоевали семь наград.



kharkivoda.gov.ua

На соревнованиях, которые прошли с 30 ноября по 2 декабря в городе Бровары Киевской области харьковские борцы завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.



Чемпионом в весовой категории до 57кг стал Камиль Керимов. На пути к медали харьковский борец успешно выиграл у четырех соперников, в том числе в финале – у Владлена Опанасенко из Киевской области.



Еще одну золотую медаль Харьковщине принес Мраз Джафарян. В весовой категории до 86кг он также победоносно провел четыре поединка, в том числе в финале против другого харьковчанина Демида Караченко, который, соответственно, стал серебряным призером чемпионата.



Бронзовые медали завоевали: Александр Рыбалко (весовая категория - до 65 кг), Глеб Гринченко (весовая категория - до 86 кг), Александр Калиниченко (весовая категория - до 92 кг) и Даниил Картавый (весовая категория - до 125 кг).

