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03.12.2018  15:19   

Харьковские вольники - чемпионы и призеры чемпионата Украины

На чемпионате Украины по вольной борьбе среди мужчин харьковчане завоевали семь наград.


kharkivoda.gov.ua

На соревнованиях, которые прошли с 30 ноября по 2 декабря в городе Бровары Киевской области харьковские борцы завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.

Чемпионом в весовой категории до 57кг стал Камиль Керимов. На пути к медали харьковский борец успешно выиграл у четырех соперников, в том числе в финале – у Владлена Опанасенко из Киевской области.

Еще одну золотую медаль Харьковщине принес Мраз Джафарян. В весовой категории до 86кг он также победоносно провел четыре поединка, в том числе в финале против другого харьковчанина Демида Караченко, который, соответственно, стал серебряным призером чемпионата.

Бронзовые медали завоевали: Александр Рыбалко (весовая категория - до 65 кг), Глеб Гринченко (весовая категория - до 86 кг), Александр Калиниченко (весовая категория - до 92 кг) и Даниил Картавый (весовая категория - до 125 кг).
 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  вольная борьба, чемпионы и призеры, харьков
 
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