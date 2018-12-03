Главная Новости Спорт У вас в Харькове спокойнее, чем у нас в Париже, - Жан-Кристоф Каллен
03.12.2018  16:19   

У вас в Харькове спокойнее, чем у нас в Париже, - Жан-Кристоф Каллен

Первый вице-мэр Игорь Терехов встретился с журналистом французского издания «Экип» Жаном-Кристофом Калленом.


city.kharkov.ua

Перед матчем «Шахтер» - «Лион» французы изучают, насколько безопасно в Харькове

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 3 декабря, встретился с журналистом французского издания «Экип» Жаном-Кристофом Калленом.

Темой встречи стал вопрос безопасности пребывания в Харькове французских футболистов и болельщиков в преддверии проведения футбольного матча Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» - «Лион». Игра должна пройти 12 декабря на стадионе «Металлист». Жан-Кристоф Каллен сообщил, что французы опасаются ехать в Харьков в связи с введением военного положения.

Игорь Терехов отметил, что в жизни горожан ничего не изменилось, и Харьков по-прежнему остается одним из самых спокойных и комфортных городов в Украине. Главное подтверждение тому - инвестиционные проекты, которые реализуются сегодня в Харькове.

«Это говорит о том, что Харькову доверяют. Инвестиции приходят туда, откуда потом их можно вернуть, то есть, если бы такие масштабные финансовые учреждения, как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Мировой банк, с которыми мы сотрудничаем, понимали, что здесь опасно, они бы не инвестировали в наш город. В Харькове нет катаклизмов, мы создаем уникальную систему безопасности в городе, все культурные, общественные учреждения и службы работают в обычном режиме, и предпосылок для опасности в Харькове нет», - уверил Игорь Терехов.

Жан-Кристоф Каллен сообщил, что прилетел в город 1 декабря и за это время успел посетить футбольный матч, осмотреть достопримечательности, познакомиться с украинской кухней и главное - убедиться воочию, что в Харькове и правда спокойно.

«Действительно, военное положение в Харькове введено, но на повседневной жизни людей это никак не отразилось. Вчера мы были на матче «Шахтера» с «Олимпиком» и видели, что все нормально. Мы можем констатировать, что у вас в Харькове спокойнее, чем у нас в Париже», - сказал журналист.

Жан-Кристоф Каллен добавил, что, по его мнению, ситуация в городе позволяет провести матч «Шахтер» - «Лион», однако окончательное решение в этом вопросе будет принято в УЕФА.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, лион, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.12 Власть Игорь Терехов встретился с представителями Мирового банка 29.11 Власть Игорь Терехов: Военное положение не скажется на работе школ и детсадов 27.11 Власть Новогодние праздники в Харькове отменяться не будут, – Игорь Терехов
 
 

Видео

Геннадий Кернес: мы сделаем все, чтобы урегулировать конфликт предпринимателей и руководства рынка "Барабашово"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 