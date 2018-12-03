03.12.2018 16:19

У вас в Харькове спокойнее, чем у нас в Париже, - Жан-Кристоф Каллен

Первый вице-мэр Игорь Терехов встретился с журналистом французского издания «Экип» Жаном-Кристофом Калленом.



city.kharkov.ua

Перед матчем «Шахтер» - «Лион» французы изучают, насколько безопасно в Харькове

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 3 декабря, встретился с журналистом французского издания «Экип» Жаном-Кристофом Калленом.



Темой встречи стал вопрос безопасности пребывания в Харькове французских футболистов и болельщиков в преддверии проведения футбольного матча Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» - «Лион». Игра должна пройти 12 декабря на стадионе «Металлист». Жан-Кристоф Каллен сообщил, что французы опасаются ехать в Харьков в связи с введением военного положения.



Игорь Терехов отметил, что в жизни горожан ничего не изменилось, и Харьков по-прежнему остается одним из самых спокойных и комфортных городов в Украине. Главное подтверждение тому - инвестиционные проекты, которые реализуются сегодня в Харькове.



«Это говорит о том, что Харькову доверяют. Инвестиции приходят туда, откуда потом их можно вернуть, то есть, если бы такие масштабные финансовые учреждения, как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Мировой банк, с которыми мы сотрудничаем, понимали, что здесь опасно, они бы не инвестировали в наш город. В Харькове нет катаклизмов, мы создаем уникальную систему безопасности в городе, все культурные, общественные учреждения и службы работают в обычном режиме, и предпосылок для опасности в Харькове нет», - уверил Игорь Терехов.



Жан-Кристоф Каллен сообщил, что прилетел в город 1 декабря и за это время успел посетить футбольный матч, осмотреть достопримечательности, познакомиться с украинской кухней и главное - убедиться воочию, что в Харькове и правда спокойно.



«Действительно, военное положение в Харькове введено, но на повседневной жизни людей это никак не отразилось. Вчера мы были на матче «Шахтера» с «Олимпиком» и видели, что все нормально. Мы можем констатировать, что у вас в Харькове спокойнее, чем у нас в Париже», - сказал журналист.



Жан-Кристоф Каллен добавил, что, по его мнению, ситуация в городе позволяет провести матч «Шахтер» - «Лион», однако окончательное решение в этом вопросе будет принято в УЕФА.