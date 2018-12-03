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03.12.2018  18:18   

Матч Шахтер - Лион в Харькове проходить не будет

Об этом сообщил директор УЕФА Джорджио Маркетти французскому изданию Le Figaro.


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Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким Шахтером и французским Лионом, изначально запланированный на среду, 12 декабря в Харькове будет перенесен в другой город.

"Ни один матч под эгидой УЕФА не состоится там, где действует военное положение. Игра между Шахтером и Лионом не состоится в Харькове, но мы все еще не решили, где пройдет этот поединок", – приводит слова директора УЕФА Джорджио Маркетти французское издание Le Figaro.

Скорее всего, матч будет перенесен либо во Львов, где дончане играли с 2014 года по 2016, либо в Киев, как в случае с Ворсклой.

Напомним, что данный матч является решающим в гонке за плей-офф Лиги чемпионов. "Горняки" смогут выйти в 1/8 финала ЛЧ только в случае победы над французами, а Лиону же достаточно не проиграть в данной игре. К слову, в случае ничьи, Шахтер отправится в Лигу Европы, а при поражении может и вовсе остаться без еврокубковой весны.

Источник:   ISPORT
 Тэги:  футбол отмена, шахтер-лион, харьков
 
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