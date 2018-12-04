В Харькове пройдет спортивный форум

В пятницу, 7 декабря 2018 года в конференц-зале стадиона Металлист состоится ежегодный спортивный форум.
На протяжении всей программы форума специалисты будут обсуждать темы менеджмента и маркетинга в сфере спорта и бизнеса.
Также на мероприятии будут рассматриваться ключевые вопросы спортивной жизни города, достижения харьковских спортсменов за этот год и приоритеты на 2019 год.
Участники форума смогут послушать приглашенных спикеров из Украины, пообщаться с известными харьковскими спортсменами.
Регистрация участников Форума с 9.30. Начало в 10.00.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Середина недели будет местами пасмурной, существенных осадков синоптики не обещают. Туман, гололед и сложные отложения. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: