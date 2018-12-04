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04.12.2018  18:49   

В Харькове пройдет спортивный форум

В пятницу, 7 декабря 2018 года в конференц-зале стадиона Металлист состоится ежегодный спортивный форум.


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На протяжении всей программы форума специалисты будут обсуждать темы менеджмента и маркетинга в сфере спорта и бизнеса.

Также на мероприятии будут рассматриваться ключевые вопросы спортивной жизни города, достижения харьковских спортсменов за этот год и приоритеты на 2019 год.

Участники форума смогут послушать приглашенных спикеров из Украины, пообщаться с известными харьковскими спортсменами.

Регистрация участников Форума с 9.30. Начало в 10.00.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  спортивный форум, металлист, харьков
 
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