04.12.2018 18:49

В Харькове пройдет спортивный форум

В пятницу, 7 декабря 2018 года в конференц-зале стадиона Металлист состоится ежегодный спортивный форум.



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На протяжении всей программы форума специалисты будут обсуждать темы менеджмента и маркетинга в сфере спорта и бизнеса.

Также на мероприятии будут рассматриваться ключевые вопросы спортивной жизни города, достижения харьковских спортсменов за этот год и приоритеты на 2019 год.



Участники форума смогут послушать приглашенных спикеров из Украины, пообщаться с известными харьковскими спортсменами.



Регистрация участников Форума с 9.30. Начало в 10.00.