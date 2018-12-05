05.12.2018 15:48

Харьковские борцы привезли серебро и бронзу Кубка Украины

Андрей Слепушкин и Владислав Коваленко завоевали медали Кубка Украины.



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Соревнования по греко-римской борьбе состоялись в Запорожье.



Участие в них приняли около 130 борцов из 15 регионов Украины. На счету сборной Харьковской области были две медали. «Серебро» в весе до 72кг завоевал Андрей Слепушкин. Харьковчанин прошел соперников из Николаевской и Ровенской областей, но в финале уступил Парвизу Насибову из Запорожья.



Еще один харьковский борец Владислав Коваленко занял третье место в весовой категории до 130кг. Уступив в четвертьфинале будущему серебряному призеру Андрею Вознюку из Киевской области, в поединке за бронзовую медаль Владислав победил соперника из Ровенской области Богдана Опрелянского.



В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла пятое место, а победу по этому показателю завоевали борцы Запорожской области.