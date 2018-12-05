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05.12.2018  15:48   

Харьковские борцы привезли серебро и бронзу Кубка Украины

Андрей Слепушкин и Владислав Коваленко завоевали медали Кубка Украины.


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Соревнования по греко-римской борьбе состоялись в Запорожье.

Участие в них приняли около 130 борцов из 15 регионов Украины. На счету сборной Харьковской области были две медали. «Серебро» в весе до 72кг завоевал Андрей Слепушкин. Харьковчанин прошел соперников из Николаевской и Ровенской областей, но в финале уступил Парвизу Насибову из Запорожья.

Еще один харьковский борец Владислав Коваленко занял третье место в весовой категории до 130кг. Уступив в четвертьфинале будущему серебряному призеру Андрею Вознюку из Киевской области, в поединке за бронзовую медаль Владислав победил соперника из Ровенской области Богдана Опрелянского.

В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла пятое место, а победу по этому показателю завоевали борцы Запорожской области.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  греко-римская борьба, вице-чемпион и призер, харьков
 
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