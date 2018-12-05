Харьковские борцы привезли серебро и бронзу Кубка Украины

Андрей Слепушкин и Владислав Коваленко завоевали медали Кубка Украины.
Соревнования по греко-римской борьбе состоялись в Запорожье.
Участие в них приняли около 130 борцов из 15 регионов Украины. На счету сборной Харьковской области были две медали. «Серебро» в весе до 72кг завоевал Андрей Слепушкин. Харьковчанин прошел соперников из Николаевской и Ровенской областей, но в финале уступил Парвизу Насибову из Запорожья.
Еще один харьковский борец Владислав Коваленко занял третье место в весовой категории до 130кг. Уступив в четвертьфинале будущему серебряному призеру Андрею Вознюку из Киевской области, в поединке за бронзовую медаль Владислав победил соперника из Ровенской области Богдана Опрелянского.
В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла пятое место, а победу по этому показателю завоевали борцы Запорожской области.
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Середина недели будет местами пасмурной, существенных осадков синоптики не обещают. Туман, гололед и сложные отложения. На дорогах гололедица.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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