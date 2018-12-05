На выходных в Харькове - Чемпионат мира по козацкому бою

В харьковском Дворце спорта «Локомотив» 7-10 декабря 2018 года пройдет мировое первенство по казацкому бою.
Участие в чемпионате примут около 800 спортсменов.По предварительным заявкам примут участие сборные команды стран: Украины, Беларуси, Армении, Азербайджана, Грузии, Турции, Кипра, Испании, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Польши, Литвы, Молдовы, Румынии.
Программа включает формальные технические комплексы и разделы свободного рукопашного боя: «Однотан», «Тан-бой», «Забава», «Борня», «Герць».
Открытие соревнований - 8 декабря, в 14.00. Вход - свободный.
Телефон для справок: 097 954 52 09
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
В Харькове тепло, но сыро. Ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, гололед. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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