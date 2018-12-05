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05.12.2018  17:47   

На выходных в Харькове - Чемпионат мира по козацкому бою

В харьковском Дворце спорта «Локомотив» 7-10 декабря 2018 года пройдет мировое первенство по казацкому бою.


reporter-ua.com

Участие в чемпионате примут около 800 спортсменов.По предварительным заявкам примут участие сборные команды стран: Украины, Беларуси, Армении, Азербайджана, Грузии, Турции, Кипра, Испании, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Польши, Литвы, Молдовы, Румынии.

Программа включает формальные технические комплексы и разделы свободного рукопашного боя: «Однотан», «Тан-бой», «Забава», «Борня», «Герць».

Открытие соревнований - 8 декабря, в 14.00. Вход - свободный.

Телефон для справок: 097 954 52 09

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  козацкий бой, чемпионат мира, харьков
 
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