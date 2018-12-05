Международный турнир по кроссфит пройдет на выходных в Харькове

8 и 9 декабря состоится турнир по кроссфиту «YOD CrossFit Glory III»
8 и 9 декабря, в спортивном клубе «YOD» (улица Клочковская, 173), состоится Международный турнир по кроссфит – YOD CrossFit Glory III!
Все желающие участники аматоры и профессионалы смогут испытать себя, познать и проверить себя среди лучших.
Категории: Аматоры, профессионалы мужчины и женщины от 18 лет.
YOD CrossFit Glory III выявит самого сильного героя 2018. Приходи и испытай свои силы!
Начало в 10.00.
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
В Харькове тепло, но сыро. Ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, гололед. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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