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05.12.2018  18:48   

Международный турнир по кроссфит пройдет на выходных в Харькове

8 и 9 декабря состоится турнир по кроссфиту «YOD CrossFit Glory III»


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8 и 9 декабря, в спортивном клубе «YOD» (улица Клочковская, 173),  состоится Международный турнир по кроссфит – YOD CrossFit Glory III!

Все желающие участники аматоры и профессионалы смогут испытать себя, познать и проверить себя среди лучших.

Категории: Аматоры, профессионалы мужчины и женщины от 18 лет.

YOD CrossFit Glory III выявит самого сильного героя 2018. Приходи и испытай свои силы!

Начало в 10.00.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  турнир по кроссфит, выходные, харьков
 
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