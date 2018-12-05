05.12.2018 18:48

Международный турнир по кроссфит пройдет на выходных в Харькове

8 и 9 декабря состоится турнир по кроссфиту «YOD CrossFit Glory III»



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8 и 9 декабря, в спортивном клубе «YOD» (улица Клочковская, 173), состоится Международный турнир по кроссфит – YOD CrossFit Glory III!



Все желающие участники аматоры и профессионалы смогут испытать себя, познать и проверить себя среди лучших.



Категории: Аматоры, профессионалы мужчины и женщины от 18 лет.



YOD CrossFit Glory III выявит самого сильного героя 2018. Приходи и испытай свои силы!



Начало в 10.00.