05.12.2018 19:49

Стало известно, кто будет биться на Фестивале боевых искусств на Салтовке

В рамках Фестиваля будет проведено 6 поединков по ММА, боксу и тай-боксу.



//sportevents.kharkiv.ua

Определились пары бойцов, которые будут биться 15 декабря на Фестивале боевых искусств "Kharkiv Fight Night".

Он пройдет в фитнес-центре «KING» на Салтовке (ТЦ "Экватор", 3-й этаж, ул. Гвардейцев Широнинцев, 101/99).



Тайский бокс:



Весовая категория до 55 кг.



Александр Федченко (чемпион мира по кикбоксингу ISKA 2018, чемпион Украины по кикбоксингу WPKA 2018) - Дмитрий Шевченко (чемпион Украины по кикбоксингу WTKA 2017, чемпион Украины по таиландскому боксу 2018 среди студентов)



Весовая категория до 63 кг.



Дмитрий Волков (призер чемпионата Украины по Таиландскому боксу) - Эль Асталь Мустафа (чемпиона харьковской области по таиландскому боксу, призер чемпионата Украины по Таиландскому боксу)



ММА:



Весовая категория до 65 кг.



Саттар Махмудов (Шердог 5:2, профессиональный боец ММА, чемпион Украины по кикбоксингу) - Михаил Титоренко (профессиональный боец ММА, чемпион харьковской области ММА, чемпион харьковской области казацкий двобою)



Весовая категория до 70 кг.



Рауф Абдуллаев (профессиональный боец ММА) - Дамир Королев (Шердог 1:1:0, чемпион Украины по кунг-фу, чемпион Харькова по кикбоксингу)



Бокс:



Георгий Ложко (призер Чемпионата Украины по боксу, профессиональный боксер) - Хосе Луис (Куба)



Кира Макогоненко (многократная чемпионка международных соревнований, участница проекта "Круче всех) - соперник уточняется



Вход свободный, но в связи с ограниченным количеством мест, вход для зрителей будет доступен по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно здесь.

Начало в 17:00.



Трансляция "Kharkiv Fight Night" будет проходить на YouTube-канале Kharkov Sport City.