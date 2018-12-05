Стало известно, кто будет биться на Фестивале боевых искусств на Салтовке

В рамках Фестиваля будет проведено 6 поединков по ММА, боксу и тай-боксу.
Определились пары бойцов, которые будут биться 15 декабря на Фестивале боевых искусств "Kharkiv Fight Night".
Он пройдет в фитнес-центре «KING» на Салтовке (ТЦ "Экватор", 3-й этаж, ул. Гвардейцев Широнинцев, 101/99).
Тайский бокс:
Весовая категория до 55 кг.
Александр Федченко (чемпион мира по кикбоксингу ISKA 2018, чемпион Украины по кикбоксингу WPKA 2018) - Дмитрий Шевченко (чемпион Украины по кикбоксингу WTKA 2017, чемпион Украины по таиландскому боксу 2018 среди студентов)
Весовая категория до 63 кг.
Дмитрий Волков (призер чемпионата Украины по Таиландскому боксу) - Эль Асталь Мустафа (чемпиона харьковской области по таиландскому боксу, призер чемпионата Украины по Таиландскому боксу)
ММА:
Весовая категория до 65 кг.
Саттар Махмудов (Шердог 5:2, профессиональный боец ММА, чемпион Украины по кикбоксингу) - Михаил Титоренко (профессиональный боец ММА, чемпион харьковской области ММА, чемпион харьковской области казацкий двобою)
Весовая категория до 70 кг.
Рауф Абдуллаев (профессиональный боец ММА) - Дамир Королев (Шердог 1:1:0, чемпион Украины по кунг-фу, чемпион Харькова по кикбоксингу)
Бокс:
Георгий Ложко (призер Чемпионата Украины по боксу, профессиональный боксер) - Хосе Луис (Куба)
Кира Макогоненко (многократная чемпионка международных соревнований, участница проекта "Круче всех) - соперник уточняется
Вход свободный, но в связи с ограниченным количеством мест, вход для зрителей будет доступен по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно здесь.
Начало в 17:00.
Трансляция "Kharkiv Fight Night" будет проходить на YouTube-канале Kharkov Sport City.
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
В Харькове тепло, но сыро. Ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, гололед. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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