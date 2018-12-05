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05.12.2018  19:49   

Стало известно, кто будет биться на Фестивале боевых искусств на Салтовке

В рамках Фестиваля будет проведено 6 поединков по ММА, боксу и тай-боксу.


//sportevents.kharkiv.ua

Определились пары бойцов, которые будут биться 15 декабря на Фестивале боевых искусств "Kharkiv Fight Night".

Он пройдет в фитнес-центре «KING» на Салтовке (ТЦ "Экватор", 3-й этаж, ул. Гвардейцев Широнинцев, 101/99).

Тайский бокс:

Весовая категория до 55 кг.

Александр Федченко (чемпион мира по кикбоксингу ISKA 2018, чемпион Украины по кикбоксингу WPKA 2018) - Дмитрий  Шевченко (чемпион Украины по кикбоксингу WTKA 2017, чемпион Украины по таиландскому боксу 2018 среди студентов)

Весовая категория до 63 кг.

Дмитрий Волков (призер чемпионата Украины по Таиландскому боксу) - Эль Асталь Мустафа (чемпиона харьковской области по таиландскому боксу, призер чемпионата Украины по Таиландскому боксу)

ММА:

Весовая категория до 65 кг.

Саттар Махмудов (Шердог 5:2, профессиональный боец ММА, чемпион Украины по кикбоксингу) - Михаил Титоренко (профессиональный боец ММА, чемпион харьковской области ММА, чемпион харьковской области казацкий двобою)

Весовая категория до 70 кг.

Рауф Абдуллаев (профессиональный боец ММА) - Дамир Королев (Шердог 1:1:0, чемпион Украины по кунг-фу, чемпион Харькова по кикбоксингу)

Бокс:

Георгий Ложко (призер Чемпионата Украины по боксу, профессиональный боксер) - Хосе Луис (Куба)

Кира Макогоненко (многократная чемпионка международных соревнований, участница проекта "Круче всех) - соперник уточняется

Вход свободный, но в связи с ограниченным количеством мест, вход для зрителей будет доступен по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно здесь.

Начало в 17:00.

Трансляция "Kharkiv Fight Night" будет проходить на YouTube-канале Kharkov Sport City.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  фестиваль боевых искусств, мма и бокс, харьков, муай-тай
 
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