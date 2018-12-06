06.12.2018 12:55

Фонсека призвал болельщиков поддержать «Шахтер» в Киеве и пообещал вернуть Лигу Чемпионов в Харьков

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека обратился к болельщикам в связи с переносом матча Лиги чемпионов «Шахтер» – «Лион» из Харькова в Киев.



://interfax.com.ua

«В поединках с «Хоффенхаймом» и «Манчестер Сити» у нас была фантастическая поддержка на ОСК «Металлист».

Сожалеем, что матч перенесен. Это неудобство для тех наших болельщиков, которые планировали посетить игру в Харькове.

Однако мы приложим максимум усилий, чтобы Лига чемпионов вернулась на ОСК «Металлист» в следующем году. Надеемся на вашу поддержку в Киеве!», - приводит его слова официальный сайт клуба.

В последнем туре группового этапа ЛЧ 12 декабря «Шахтер» будет принимать «Лион» и в этом матче решится судьба второй путевки из группы F в 1/8 финала турнира. Для этого донецкой команде нужна только победа. После пяти туров "Шахтер" идет на третьем месте в группе с 5 очками, "Лион" набрал 7.