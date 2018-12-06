Фонсека призвал болельщиков поддержать «Шахтер» в Киеве и пообещал вернуть Лигу Чемпионов в Харьков

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека обратился к болельщикам в связи с переносом матча Лиги чемпионов «Шахтер» – «Лион» из Харькова в Киев.
«В поединках с «Хоффенхаймом» и «Манчестер Сити» у нас была фантастическая поддержка на ОСК «Металлист».
Сожалеем, что матч перенесен. Это неудобство для тех наших болельщиков, которые планировали посетить игру в Харькове.
Однако мы приложим максимум усилий, чтобы Лига чемпионов вернулась на ОСК «Металлист» в следующем году. Надеемся на вашу поддержку в Киеве!», - приводит его слова официальный сайт клуба.
В последнем туре группового этапа ЛЧ 12 декабря «Шахтер» будет принимать «Лион» и в этом матче решится судьба второй путевки из группы F в 1/8 финала турнира. Для этого донецкой команде нужна только победа. После пяти туров "Шахтер" идет на третьем месте в группе с 5 очками, "Лион" набрал 7.
В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков. Успех придет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов.
В Харькове тепло, но сыро. Ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, гололед. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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