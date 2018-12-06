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06.12.2018  16:41   

Чемпион мира Александр Гвоздик хочет провести бой в Харькове

Непобежденный боксер-полутяж, чемпион мира из Харькова не исключает возможности своего поединка на ОСК Металлист.


rbc.ua

Как сообщает ресурс 24boxing, новый чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC харьковчанин Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) не прочь вернуться в родной город для защиты титула.

 - Ваш бой были бы рады видеть в Украине.  Готовы пожертвовать большей частью гонорара ради организации шоу, например, в Харькове на ОСК "Металлист"?

 - Здесь много факторов, надо смотреть - кто соперник, статус боя и тому подобное.  Но в целом я не исключаю такой возможности и очень хотел бы боксировать в Харькове ", - заверил Гвоздик.

Источник:   24boxing
 Тэги:  гвоздик, бой на оск металлист, харьков
 
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