Чемпион мира Александр Гвоздик хочет провести бой в Харькове

Непобежденный боксер-полутяж, чемпион мира из Харькова не исключает возможности своего поединка на ОСК Металлист.
Как сообщает ресурс 24boxing, новый чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC харьковчанин Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) не прочь вернуться в родной город для защиты титула.
- Ваш бой были бы рады видеть в Украине. Готовы пожертвовать большей частью гонорара ради организации шоу, например, в Харькове на ОСК "Металлист"?
- Здесь много факторов, надо смотреть - кто соперник, статус боя и тому подобное. Но в целом я не исключаю такой возможности и очень хотел бы боксировать в Харькове ", - заверил Гвоздик.
В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков. Успех придет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов.
До самого вечера будет держаться облачная погода. С ночи будет снег, мокрый снег, к полудню осадки ослабеют. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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