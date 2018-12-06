Харьковские самбисты привезли серебро и бронзу из Сербии

На первенстве планеты по самбо Максим Казначеев, Алексей Седлов и Денис Кизименко - в тройке сильнейших, а украинская сборная заняла второе место.
Чемпионат мира по самбо среди кадетов прошел 4-5 декабря в городе Нови-Сад (Сербия).
По итогам соревнований, харьковские борцы завоевали серебряную и две бронзовые награды.
Вице-чемпионом мира в весе до 42 кг стал харьковчанин Максим Казначеев, «бронзу» выиграли Алексей Седлов (до 72 кг) и Денис Кизименко (до 78 кг).
Всего на чемпионате сборная Украины получила одну золотую, восемь серебряных и шесть бронзовых наград, заняв второе место в командном зачете среди юношей.
В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков. Успех придет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов.
До самого вечера будет держаться облачная погода. С ночи будет снег, мокрый снег, к полудню осадки ослабеют. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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