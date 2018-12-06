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06.12.2018  17:49   

Харьковские самбисты привезли серебро и бронзу из Сербии

На первенстве планеты по самбо Максим Казначеев, Алексей Седлов и Денис Кизименко - в тройке сильнейших, а украинская сборная заняла второе место.


city.kharkov.ua

Чемпионат мира по самбо среди кадетов прошел 4-5 декабря в городе Нови-Сад (Сербия).

По итогам соревнований, харьковские борцы завоевали серебряную и две бронзовые награды.

Вице-чемпионом мира в весе до 42 кг стал харьковчанин Максим Казначеев, «бронзу» выиграли Алексей Седлов (до 72 кг) и Денис Кизименко (до 78 кг).

Всего на чемпионате сборная Украины получила одну золотую, восемь серебряных и шесть бронзовых наград, заняв второе место в командном зачете среди юношей.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  самбо, сеоребро и бронза, харьков
 
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