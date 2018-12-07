07.12.2018 13:42

Прошел VІ Спортивный форум «Харьков - спортивная столица»

Мероприятие состоялось сегодня, 7 декабря 2018 года, в конференц-зале стадиона «Металлист».



city.kharkov.ua

В нем приняли участие представители органов исполнительной власти, известные спортсмены, представители спортивных организаций и федераций, международных бизнес-ассоциаций, меценаты. Основной темой форума стали вопросы менеджмента и маркетинга в сфере спорта и бизнеса.



Подводя итоги уходящего спортивного года, заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко поблагодарил всех, кто имеет отношение к организации и проведению соревнований и развитию спортивного движения в городе.



«Такой молодой, эффективной команды я не видел ни в одном другом городе. Это большой труд харьковской спортивной семьи. Но ничего бы этого не было без воспитанников и чемпионов наших тренеров, без опытных функционеров, ветеранов и наставников. Неделю назад я был на международной конференции в шотландском Эдинбурге. И там делегация из Нюрнберга отметила Харьковский международный марафон как одну из лучших спортивных практик в Европе. Мне со стороны было так приятно это слышать, я порадовался за всех нас - за организаторов, за горсовет, за город в целом. Да, мы отстаиваем звание спортивной столицы и не будем останавливаться на достигнутом», - отметил Константин Лобойченко.



Директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров подчеркнул, что 2018 год был достаточно успешным для Харькова в плане спорта.



«За год у нас прошло более 500 спортивных мероприятий. Среди них – соревнования по триатлону «Iron Way», фестиваль «Water Fest», фестиваль бальных танцев «Харьковский вальс», Велодень, Всеукраинский турнир «Богатырь Харькова», чемпионаты всеукраинского и международного уровней по разным видам спорта. С другой стороны, все больше людей занимается спортом на любительском уровне. В частности, активно развивается наш проект «Школьные спортивные лиги»: сейчас в нем представлено 10 видов спорта, привлечено 14 тысяч детей», - рассказал Алексей Чубаров.



По его словам, в следующем году также планируется проведение крупных соревнований, которые стали традиционными для Харькова. Помимо уже упомянутых, это фестивали уличных культур, соревнования по кроссфиту, триатлону, автомодельному спорту, интеллектуальным видам спорта и т.д.



Также перед Харьковом стоит задача качественно подготовить как можно больше спортсменов к летней Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио (Япония).