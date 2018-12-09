Главная Новости Спорт Водное поло. Харьковчанка - вице-чемпионка международного турнира (ФОТО)
09.12.2018  20:15   

Водное поло. Харьковчанка - вице-чемпионка международного турнира (ФОТО)

Первостоличная спортсменка-юниорка Екатерина Бабак, вместе с командой СДЮСШОР 9, успешно выступила в Словакии.


facebook.com

Команда, за которую выступает, как центральный нападающий, харьковчанка Екатерина Бабак завоевала серебро на международном турнире по водному поло среди девочек U14.

Состязанияя проходили с 7-9 декабря в г. Кошице (Словакия). 

Команду Украины представляли воспитанники СДЮСШОР-9, а также наша землячка и Анастасия Зелено из Мариуполя.

В финале девочки уступили хозяевам воды 5:11.

Тэги:  водное поло, вице-чемпион, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.11 Спорт Водное поло. Харьковчане завоевали бронзу на чемпионате Украины (ФОТО) 14.11 Спорт Водное поло. Украинская сборная проиграла европейскому гранду (ФОТО) 07.11 Спорт Имя харьковского спортсмена внесли во Всемирный зал славы (ФОТО)
 
 

Видео

Перекресток Героев труда и Тракторостроителей открыли для транспорта
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 