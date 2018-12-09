Водное поло. Харьковчанка - вице-чемпионка международного турнира (ФОТО)

Первостоличная спортсменка-юниорка Екатерина Бабак, вместе с командой СДЮСШОР 9, успешно выступила в Словакии.
Команда, за которую выступает, как центральный нападающий, харьковчанка Екатерина Бабак завоевала серебро на международном турнире по водному поло среди девочек U14.
Состязанияя проходили с 7-9 декабря в г. Кошице (Словакия).
В финале девочки уступили хозяевам воды 5:11.
Погода «радует» разнообразием: в субботу дневная температура уйдет в «минус», а воскресенье закончится дождем.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
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