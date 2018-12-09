09.12.2018 20:15

Водное поло. Харьковчанка - вице-чемпионка международного турнира (ФОТО)

Первостоличная спортсменка-юниорка Екатерина Бабак, вместе с командой СДЮСШОР 9, успешно выступила в Словакии.



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Команда, за которую выступает, как центральный нападающий, харьковчанка Екатерина Бабак завоевала серебро на международном турнире по водному поло среди девочек U14.

Состязанияя проходили с 7-9 декабря в г. Кошице (Словакия).

Команду Украины представляли воспитанники СДЮСШОР-9, а также наша землячка и Анастасия Зелено из Мариуполя.

В финале девочки уступили хозяевам воды 5:11.