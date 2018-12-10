Харьковская теннисистка уверенно вышла в финал турнира во Франции

Элина Свитолина второй год подряд вышла в финал выставочного турнира во Франции.
Украинская теннисистка провела первый матч после победы на итоговом турнире. Четвертая ракетка мира Об этом сообщает Xsport.ua.
На соревнованиях в Кане принимают участие четыре теннисистки. В своем полуфинале харьковчанка за час и 23 минуты обыграла 17-летнею француженку Манон Леонар — 6:3, 6:4
В финале Свитолина сыграет против победительницы пары Александра Саснович (Беларусь, WTA 30) – Элица Костова (Болгария, WTA 215). Этот матч станет первым для украинки после триумфа на итоговом турнире в Сингапуре.
Как ранее сообщалось по версии Международной теннисной ассоциации Свитолина признана лучшей теннисисткой октября - WTA. Также стало известно, что Свитолина получила звание заслуженного мастера спорта.
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