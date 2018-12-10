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10.12.2018  19:21   

В Первой столице прошло городское первенство по игре Го

8-9 декабря состоялся Х чемпионат города Харькова по игре Го.


//sportevents.kharkiv.ua
Соревнование проходило на базе частной школы "Харьковский Коллегиум".
 
В соревновании было выделено три группы согласно возрасту соревнующихся и их уровня игры. Играли пять туров, по контролю времени - один час на человека.
 
Группа "А". Приняло участие 12 человек, возрастом 10-12 лет. Призовые места распределились следующим образом. Первое место - Зиновьев Михаил, выполнил 1-й юношеский разряд. Второе место - Батурина Раиса, выполнила 2-й юношеский разряд среди девушек. Третье место - Еремеев Матвей, выполнил 3-й юношеский разряд. Так же выполнили 3-й юношеский разряд следующие участники – Пеньков Дмитрий, Илюшко Святослав, Узких Никита и Сарвилов Георгий.
 
Группа "Б". Приняло участие 8 человек, возрастом 8-9 лет. Призовые места распределились следующим образом. Первое место - Железняков Назар, выполнил 3-й юношеский разряд. Второе место - Бровкин Олександр, выполнил 3-й юношеский разряд. Третье место - Киселёва Мария, выполнила 3-й юношеский разряд среди девушек.
 
Группа "В". Приняло участие 11 человек, возрастом до 7 лет. Призовые места распределились следующим образом. Первое место - Кобзарь Глеб, взял первое место по дополнительным коэффициентам. Второе место - Теплицкая Дарья, выполнила 3-й юношеский разряд среди девушек. Третье место - Смирнов Аркадий, выполнил 3-й юношеский разряд.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  игра го, чемпионат города, харьков
 
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