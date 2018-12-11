Харьковская теннисистка очередной победой сенсационно завершает 2018 год (ФОТО)

Первая ракетка Украины и четвертая мира Элина Свитолина второй год подряд побеждает на выставочном турнире Open de Caen во Франции.
В финале украинка обыграла в трех сетах соперницу из Беларуси, 30-ю ракетку мира Александру Соснович. Наша спортсменка хоть и уступила в первом сете, но затем собралась и не оставила сопернице никаких шансов. Общий счет партии 3:6, 6:3, 6:4.
В своем Facebook Элина Свитолина поделилась фото после яркой победы.
«Я так счастлива побеждать здесь уже второй год подряд! Спасибо Open de Caen за такой замечательный турнир и организацию!», - написала Свитолина на своей странице.
Следующий сезон в WTA Элина Свитолина начнет в январе 2019 года с турнира в австралийском Брисбене.
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