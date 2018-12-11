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11.12.2018  15:49   

Водное поло. В Харькове - матчи Чемпионата Украины

Первые результаты поединков первенства страны.


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Результаты соревнований 1 тура чемпионата Украины среди юниоров 2001 г.р. и команд высшей лиги
 
 10.12.2018
 Сборная Харьковской области 2 - ХГВУФК 1- СДЮШОР Я. Клочковой  12-1
 Сборная Харьковской области 1 - Динамо Киев  27-1
 
11.12.2018
 Динамо Киев - ХГВУФК 1 - СДЮШОР Я. Клочковой  5-7
 Сборная Харьковской области 2- ШВСМ-ХПИ  6-10
Тэги:  волное поло, матчи, харьков
 
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