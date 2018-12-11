В международный День футбола харьковский клуб ожидаемо возглавил Александр Горяинов, звезда украинского футбола

10-го декабря в конференц-зале стадиона «Металлист» под председательством Сергея Стороженко прошли очередное Общее собрание участников ООО «ФК» Металлист 1925 «Харьков».
Среди других вопросов был также отчет исполняющего обязанности главного тренера первой команды Александра Горяинова.
В своей речи наставник подвел итоги первой части сезона, доложил о планах на подготовительный период и на весну.
Основатели клуба получили подробные ответы на все вопросы, поэтому сторонам удалось определить единственно правильный вектор развития команды и клуба.
Единогласным решением Общего собрания участников ООО «ФК» Металлист 1925 «Харьков» с 10 декабря 2018 года Александр Горяинов лишен приставки «и.о.» и назначен главным тренером главной команды харьковского клуба.
Генеральному директору Владимиру Линке поручено заключить соответствующий контракт.
День прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Удачными обещают быть финансовые операции, совершаемых с прицелом на будущее – вложения, крупные покупки.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью ожидается сильный дождь. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
влажн.:
давл.:
ветер: