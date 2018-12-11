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11.12.2018  15:59   

В международный День футбола харьковский клуб ожидаемо возглавил Александр Горяинов, звезда украинского футбола

10-го декабря в конференц-зале стадиона «Металлист» под председательством Сергея Стороженко прошли очередное Общее собрание участников ООО «ФК» Металлист 1925 «Харьков».


://metalist1925.com

Среди других вопросов был также отчет исполняющего обязанности главного тренера первой команды Александра Горяинова.

В своей речи наставник подвел итоги первой части сезона, доложил о планах на подготовительный период и на весну.

Основатели клуба получили подробные ответы на все вопросы, поэтому сторонам удалось определить единственно правильный вектор развития команды и клуба.

Единогласным решением Общего собрания участников ООО «ФК» Металлист 1925 «Харьков» с 10 декабря 2018 года Александр Горяинов лишен приставки «и.о.» и назначен главным тренером главной команды харьковского клуба.

Генеральному директору Владимиру Линке поручено заключить соответствующий контракт.

Источник:   Металлист 1925
 Тэги:  футбол, харьков, металлист, горяинов, тренер, вратарь
 
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