12.12.2018 15:18

В Харькове пройдет серия национальных турниров по тхэквондо

Всеукраинский предновогодний турнир «Дети Украины» и финал серии Всеукраинского Гран-при «Атака» пройдут 15-16 декабря 2018 года во Дворце спорта «Локомотив».



//city.kharkov.ua

15 декабря пройдет турнир «Дети Украины» в двух разделах: керуги (поединки) и пумсэ (формальные базовые упражнения). Медали будут разыграны в четырех возрастных категориях: младшие юноши (2009-2010 г.р.), юноши (2007-2008 г.р.), кадеты (2004-2006 г.р.) и юниоры (2001–2003 г.р.).

Традиционно в рамках турнира будут подведены итоги года. На церемонии открытия, которая состоится 15 декабря (начало - в 13:00), наградят лучших спортсменов, тренеров и судей Федерации тхэквондо ВТФ Украины в 2018 году.

16 декабря спортсмены сразятся за медали Всеукраинского Гран-при «Атака». Это финальный этап соревнований, на котором будут определены лучшие спортсмены в каждой возрастной категории. Победители получат медали и ценные призы.

Начало соревнований ежедневно - в 9:00. Полуфинальные и финальные поединки пройдут с 14:00 до 19:00.

Всех желающих приглашают поболеть за тхэквондистов во Дворец спорта по адресу: ул. Большая Панасовская, 90/1. Вход - свободный.

Посмотреть бои онлайн можно будет на сайте Федерации тхэквондо Украины, а также на YouTube-канале «Kharkiv Sport City».

Турнир организован при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, Национального Олимпийского комитета, а также Харьковского городского совета.