Шахтер автоголом упустил победу над Лионом в добавленное время матча Юношеской лиги УЕФА

Игра завершилась со счетом 1:1, а французы избежали поражения на 90+4 минуте.
В Киеве на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского завершился матч Юношеской лиги УЕФА, в котором донецкий Шахтер принимал французский Лион и упустил победу над соперником в добавленное арбитром время.
Игра завершилась со счетом 1:1, а французы избежали поражения на 90+4 минуте, сообщает официальный сайт соревнований.
Основные события в этом матче развернулись во втором тайме. На 59-й минуте атака горняков привела к тому, что гол забил Алексей Кащук.
Но удержать победу украинская команда так и не сумела.
Серия атак Лиона в концовке игры привела к тому, что уже в добавленное арбитром время, на 90+4 минуте, Михаил Рудавский отправил мяч в свои ворота - 1:1.
Таким образом, горняки так и не сумели одержать ни одной победы в нынешнем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА - три ничьи при трех поражениях и последнее место в группе - 3 очка.
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