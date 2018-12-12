12.12.2018 15:15

Шахтер автоголом упустил победу над Лионом в добавленное время матча Юношеской лиги УЕФА

Игра завершилась со счетом 1:1, а французы избежали поражения на 90+4 минуте.



фото - пресс-служба ФК «Шахтер»

В Киеве на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского завершился матч Юношеской лиги УЕФА, в котором донецкий Шахтер принимал французский Лион и упустил победу над соперником в добавленное арбитром время.

Игра завершилась со счетом 1:1, а французы избежали поражения на 90+4 минуте, сообщает официальный сайт соревнований.

Основные события в этом матче развернулись во втором тайме. На 59-й минуте атака горняков привела к тому, что гол забил Алексей Кащук.

Но удержать победу украинская команда так и не сумела.

Серия атак Лиона в концовке игры привела к тому, что уже в добавленное арбитром время, на 90+4 минуте, Михаил Рудавский отправил мяч в свои ворота - 1:1.

Таким образом, горняки так и не сумели одержать ни одной победы в нынешнем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА - три ничьи при трех поражениях и последнее место в группе - 3 очка.