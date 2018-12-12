12.12.2018 16:21

Харьковчане успешно выступили на чемпионате мира по казацкому поединку

Около 1000 спортсменов из 12 стран мира в течение двух дней в Харькове боролись за победу в украинском виде единоборств.



//kharkivoda.gov.ua

Медали были разыграны во всех возрастных категориях и во всех разделах казацкого поединка.

В состав сборной команды Украины вошли близка 70 харьковских спортсменов, которые завоевали 33 золотые, 25 серебряных и 15 бронзовых наград.

Дважды на высшую ступень пьедестала почета в соревнованиях среди мужчин поднимались Ярослав Нестерук, который победил в разделах «забава» и «борня-1» в весе до 75кг, а также Данил Балаба, который в тех же разделах завоевал золотые медали в весовой категории до 80кг.

Среди женщин в разделах «забава» и «борня-1» в весе до 50кг уверенные победы одержала харьковчанка Екатерина Свекольникова.

Среди спортсменов 16-18 лет по две золотые награды завоевали: Дмитрий Смеречинський (разделы «забава» и «борня-1», весовая категория - свыше 60 кг) и Артур Черный (разделы «забава» и «борня-1», весовая категория - свыше 75кг).

В надвидовищному разделе «поединок-3», который является украинским аналогом ММА, победу среди харьковчан получили Олег Андреев (весовая категория - до 60 кг) и Вячеслав Тен (весовая категория - до 70кг).

Этот чемпионат подвел итоги года в казацком поединке, который был успешным как для украинской сборной, так и для харьковских спортсменов, в частности. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

«Сейчас в состав Международной федерации казацкого поединка уже официально входит около 20 стран мира, и их количество постоянно растет. Мы стремимся, чтобы казацкий поединок стал эдаким «голубем мира», который будет объединять страны», - отметил президент Украинской спортивной федерации «Казацкий поединок» Владимир Радионов.

Следующий год для казацкого поединка будет не менее насыщенным. Пройдут национальные старты, а также ряд международных соревнований, в том числе Кубок и чемпионат Европы, а также чемпионат мира. Первый этап отбора в состав сборной Украины состоится уже в марте в Сумах на Кубке Украины.