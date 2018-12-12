Харьковские пловцы эффектно выступили на Чемпионате Украины

Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака подразумевает не слишком удачный день, чтобы отправляться в дорогу. Могут возникнуть трудности и задержки.

Прогноз погоды и магнитных бурь на 12 12 2018 Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее.