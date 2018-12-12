12.12.2018 17:49

Харьковские пловцы эффектно выступили на Чемпионате Украины

Представители Первой столицы завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.



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Участие в соревнованиях, проходивших в городе Днепр, взял 391 спортсмен из 22 областей Украины и Киева. По его итогам харьковские пловцы завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

Победителями и призерами стали:

- Евгения Стецурина – 1-е место (100м вольным стилем), 1-е место (200м вольным стилем) и 3-е место - 50м вольным стилем;

- Никита Токарев – 1-е место (50м на спине);

- Даниил Логвинов - 2-е место (200м баттерфляем);

- Мария Гурейкова – 2-е место (200м комплексным плаванием).

Еще четыре медали, в том числе золотую, харьковчане завоевали в эстафетах. Победно в смешанной эстафете 4х100м вольным стилем выступили Мария Гурейкова, Никита Токарев, Евгения Стецурина и Александр Кондрусик.

В смешанной комбинированной эстафете 4х100м харьковчане Никита Токарев, Александр Власов, Мария Гурейкова и Евгения Стецурина заняли второе место.

Бронзовые медали харьковские пловцы завоевали в комбинированных эстафетах среди женщин (Мария Гурейкова, Таисия Андрусенко, Мария Роман, Евгения Стецурина) и мужчин (Никита Токарев, Александр Власов, Даниил Логвинов, Александр Кондрусик).