13.12.2018 12:49

Двукратная чемпионка мира по каратэ Виктория Соколова: Моя мечта осуществилась благодаря Александру Грановскому (ФОТО)

Многократный призер чемпионатов Украины и Европы, двукратная чемпионка мира по каратэ, известная харьковчанка Виктория Соколова переехала из аварийного общежития в собственную квартиру.



dozor.kharkov.ua

По ее словам, исполнение ее мечты стало возможным благодаря усилиям народного депутата Александра Грановского.

“Двадцать два года я жила с бабушкой в общежитии, ранее принадлежавшем канатному заводу. Из-за отсутствия места в комнате я спала на полу, еду готовила на кухне, разделенной на шестнадцать хозяек, и все время была вынуждена искать деньги на ремонт помещения.Оно было в прямом смысле слова аварийным. Постоянно обваливалась штукатурка, лопались батареи и протекал потолок. Мыться приходилось в общей душевой, а на лестнице между этажами постоянно собирались местные наркоманы. Последний ремонт здесь делали 50 лет назад”, - говорит Виктория Соколова.

По словам каратистки, на помощь со стороны спортивных организаций надежды не было - они едва сводят концы с концами. Все гонорары Виктории за победы на соревнованиях уходили на помощь многочисленным братьям и сестрам - девушка из многодетной семьи. Спортсменка признается, что порой от безысходности у нее опускались руки.

“Вот ты поднимаешься на пьедестал, получаешь медали международных соревнований, принимаешь поздравления. А спустя пару дней ты снова в аварийном общежитии на Баварии - и нет никакой надежды на изменения. Иногда казалось, что ни я, ни все мои победы и достижения никому не нужны, и от этого становилось очень горько. Мы встретились с Александром Грановским после смерти моей бабушки, в середине октября. Рассказала ему свою историю, он выслушал и сразу сказал: я помогу. Спустя 2 месяца я переехала в собственную квартиру. Каждое утро открываю глаза и не понимаю, снится мне это или нет. Такого со мной никогда не случалось и я пока не могу прийти в себя, не верю, что это происходит со мной. Это мечта, которая осуществилась благодаря Александру Грановскому”, - говорит Виктория Соколова.

Сам Александр Грановский отказался комментировать ситуацию.