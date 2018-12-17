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17.12.2018  16:11   

Харьковчанка признана лучшей синхронисткой мира

Харьковская спортсменка Елизавета Яхно признана лучшей спортсменкой по синхронному плаванию 2018 года.


//sport.ua
20-летняя спортсменка получила приз на церемонии награждения лучших спортсменов 2018 по версии Международной федерации плавания. 
 
Напомним, что Елизавета Яхно является четырехкратным призером чемпионата мира и семикратным призером чемпионата Европы по синхронному плаванию. Входит в состав национальной сборной Украины.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  синхронное плавание, харьков
 
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