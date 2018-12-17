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17.12.2018  17:52   

На выходных прошли баталии бойцов ММА, боксеров и тайцев: итоги схваток

Харькове прошел фестиваль боевых искусств.


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Фестиваль боевых искусств «Kharkiv Fight Night» прошел 15 декабря в одном из фитнес-центров города.
 
По результатам боев, в категории «Бокс» победу одержали - Георгий Лошко (призер чемпионата Украины по боксу, профессиональный боксер). Среди детей победу одержала Кира Макогоненко (11 лет, чемпионка Харьковской области). 
 
В категории «Тайский бокс» в весовой категории до 55 кг победу одержали Александр Федченко (чемпион мира по кикбоксингу ISKA 2018, чемпион Украины по кикбоксингу WPKA 2018), в весовой категории до 63 кг - Дмитрий Волков (призер чемпионата Украины по таиландскому боксу).
 
В весовой категории до 65 кг победил Саттар Махмудов (профессиональный боец ММА, чемпион Украины по кикбоксингу), в весовой категории до 70 кг - Рауф Абдуллаев (профессиональный боец ММА).
Источник:   Городской совет
 Тэги:  боевые искусства, фестиваль, харьков
 
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