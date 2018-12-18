Айнтрахт планирует сыграть против Шахтера в Харькове

Член правления франкфурсткого Айнтрахта Аксель Хелльман думает, что они проведут матч в рамках плей-офф Лиги Европы против донецкого Шахтера в Харькове.
«Уже не можем дождаться поединка против очень сильного соперника. Подождем и посмотрим, где состоится гостевой матч. Харьков – наиболее вероятный вариант», - приводит слова Хелльмана официальный сайт немецкого клуба.
Отметим, что УЕФА перенес футбольный матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион в Киев из-за введенного военного положения, оно действует в Харьковской области и 9 регионах страны.
Матч в Украине состоится 14-го февраля.
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