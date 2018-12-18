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18.12.2018  09:40   

Айнтрахт планирует сыграть против Шахтера в Харькове

Член правления франкфурсткого Айнтрахта Аксель Хелльман думает, что они проведут матч в рамках плей-офф Лиги Европы против донецкого Шахтера в Харькове.


Фото: Аксель Хелльман / eintracht.de

«Уже не можем дождаться поединка против очень сильного соперника. Подождем и посмотрим, где состоится гостевой матч. Харьков – наиболее вероятный вариант», - приводит слова Хелльмана официальный сайт немецкого клуба.

Отметим, что УЕФА перенес футбольный матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион в Киев из-за введенного военного положения, оно действует в Харьковской области и 9 регионах страны.

Матч в Украине состоится 14-го февраля.

Источник:   isport.ua
 Тэги:  спорт, харьков, металлист, футбол, лига европы
 
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