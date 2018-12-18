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18.12.2018  14:19   

Харьковская теннисистка стала чемпионкой турнира в Египте

Анастасия Шошина завоевала титул в Каире.


//sportevents.kharkiv.ua
В столице Египта - Каире завершился теннисный турнир ITF, в котором харьковская спортсменка Анастасия Шошина, посеянная под вторым номером, одержала победу.
 
В решающем поединке она боролось с лидером посева Сандрой Самир. Счет поединка 6:4, 1:6, 6:4.
 
В третьем сете египтянка вышла вперед 4:1, затем украинка не растерялась и выиграла пять геймов подряд.
 
Наша землячка Анастасия Шошина провела уже четвертый финал на уровне ITF Pro Circuit в этом году и это ее четвертая победа
 
ITF Pro Circuit
Каир
Призовой фонд $ 15,000
Анастасия Шошина - Сандра Самир 6:4, 1:6, 6:4
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  теннис, чемпионка, харьков, шошина
 
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