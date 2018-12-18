18.12.2018 14:19

Харьковская теннисистка стала чемпионкой турнира в Египте

Анастасия Шошина завоевала титул в Каире.



//sportevents.kharkiv.ua

В столице Египта - Каире завершился теннисный турнир ITF, в котором харьковская спортсменка Анастасия Шошина, посеянная под вторым номером, одержала победу.

В решающем поединке она боролось с лидером посева Сандрой Самир. Счет поединка 6:4, 1:6, 6:4.

В третьем сете египтянка вышла вперед 4:1, затем украинка не растерялась и выиграла пять геймов подряд.

Наша землячка Анастасия Шошина провела уже четвертый финал на уровне ITF Pro Circuit в этом году и это ее четвертая победа

ITF Pro Circuit

Каир

Призовой фонд $ 15,000

Анастасия Шошина - Сандра Самир 6:4, 1:6, 6:4