20.12.2018 19:25

Харьковские синхронистки триумфально выступили на домашнем Кубке Украины

В соревнованиях приняли участие команды из Киева, Харьковской, Одесской, Николаевской областей, а также из Швейцарии, Словакии, Польши и Мальты.



//city.kharkov.ua

По Итогам выступлений, спортсмены из Харьковской области завоевали семь золотых, три серебряные и одну бронзовую медали.

Сборная Украины - команда «Харьковская область-2» - готовится к новому сезону, поэтому Выступала только в произвольной программе групп, где получила победу с результатом 94.3500 балла. Команда «Харьковская область-1» заняла второе место в произвольной программе групп с результатом 89.8500 балла и выиграла первенство в технической программе групп и в соревнованиях комбинированных групп с результатами 85.0205 и 86.5000 балла, соответственно.

Кроме того, Харьковчанка Анастасия Солдатенкова победила в произвольной программе соло (81.9500 балла), а Александра Бурдова - в технической программе (84.4374 балла). В соревнованиях дуэтов в технической программе Александра Бурдова и Анна Носова заняли первое место (84.9856 балла), а в произвольной программе София среды и Анастасия Солдатенкова - второе (81.7000 балла). Девушек обошел дуэт из Швейцарии.

Также «золото» Харькову с результатом 62.8878 балла принесли Герман Клименко и Дарья Коренева, Которые выиграли первенство в технической программе микст-дуэтов. В произвольной программе микст-дуэтов эта же пара заняла второе место (64.5500 балла), а харьковский дуэт - Никита Малакей и Алиса Медведева - стал бронзовым призером (64.8500 балла). Победу в этой программе получили одесситы Дмитрий Мэй и Регина Першина.