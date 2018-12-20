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20.12.2018  19:25   

Харьковские синхронистки триумфально выступили на домашнем Кубке Украины

В соревнованиях приняли участие команды из Киева, Харьковской, Одесской, Николаевской областей, а также из Швейцарии, Словакии, Польши и Мальты.


//city.kharkov.ua
По Итогам выступлений, спортсмены из Харьковской области завоевали семь золотых, три серебряные и одну бронзовую медали.
 
 Сборная Украины - команда «Харьковская область-2» - готовится к новому сезону, поэтому Выступала только в произвольной программе групп, где получила победу с результатом 94.3500 балла.  Команда «Харьковская область-1» заняла второе место в произвольной программе групп с результатом 89.8500 балла и выиграла первенство в технической программе групп и в соревнованиях комбинированных групп с результатами 85.0205 и 86.5000 балла, соответственно.
 
 Кроме того, Харьковчанка Анастасия Солдатенкова победила в произвольной программе соло (81.9500 балла), а Александра Бурдова - в технической программе (84.4374 балла).  В соревнованиях дуэтов в технической программе Александра Бурдова и Анна Носова заняли первое место (84.9856 балла), а в произвольной программе София среды и Анастасия Солдатенкова - второе (81.7000 балла).  Девушек обошел дуэт из Швейцарии.
 
 Также «золото» Харькову с результатом 62.8878 балла принесли Герман Клименко и Дарья Коренева, Которые выиграли первенство в технической программе микст-дуэтов.  В произвольной программе микст-дуэтов эта же пара заняла второе место (64.5500 балла), а харьковский дуэт - Никита Малакей и Алиса Медведева - стал бронзовым призером (64.8500 балла).  Победу в этой программе получили одесситы Дмитрий Мэй и Регина Першина.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  синхронистки, кубок, харьков
 
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