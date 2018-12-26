Главная Новости Спорт Пантеры разгромили Украиночку в 3-м туре чемпионата Украины
26.12.2018  09:43   

Пантеры разгромили Украиночку в 3-м туре чемпионата Украины

Матч закончился со счетом 6:1.


// ХОГА

Заключительный матч 3-го тура чемпионата Украины по хоккею с шайбой среди женщин между командами «Пантеры» и «Украиночка» прошел 23 декабря на арене «Салтовский лед».

Харьковские хоккеистки разгромили соперниц, завершив матч со счетом 6:1.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  хоккей, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.12 Спорт Харьковчане в составе сборной Украины по хоккею (U-20) добились второй победы подряд на чемпионате мира 14.11 Спорт Хоккей. Харьковское Динамо в волевой борьбе уступило чемпионам-донетчанам 12.10 Спорт Харьковское Динамо побеждает киевлян и... выбрасывает из состава пять хоккеистов (ВИДЕО)
 
 

Видео

Выбрали "Королеву Харькова - 2019"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 