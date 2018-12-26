26.12.2018 12:41

Харьковские лыжники привезли домой золото и бронзу

Всеукраинские соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек прошли на спортивной базе Тысовец.



//brokenbones.com.ua

Всеукраинские соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек прошли на спортивной базе «Тысовец» (Львовская область).

По их итогам харьковские лыжники завоевали две золотые и одну бронзовую медали.

Так, харьковчанин Алексей Жувага победил в гонке на 7,5 км классическим стилем среди юношей 2001-2002 г.р. с результатом 19:55.5.

Также в этой же возрастной группе в соревнованиях среди девушек на дистанции 5 км классическим стилем с результатом 15:10.0 золотую медаль завоевала харьковская лыжница Анастасия Макарина.

Третье место на этой же дистанции с результатом 16:32.0 заняла Анна Билецкая.