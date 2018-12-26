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26.12.2018  12:41   

Харьковские лыжники привезли домой золото и бронзу

Всеукраинские соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек прошли на спортивной базе Тысовец.


//brokenbones.com.ua
Всеукраинские соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек прошли на спортивной базе «Тысовец» (Львовская область).
 
По их итогам харьковские лыжники завоевали две золотые и одну бронзовую медали. 
 
Так, харьковчанин Алексей Жувага победил в гонке на 7,5 км классическим стилем среди юношей 2001-2002 г.р. с результатом 19:55.5. 
 
Также в этой же возрастной группе в соревнованиях среди девушек на дистанции 5 км классическим стилем с результатом 15:10.0 золотую медаль завоевала харьковская лыжница Анастасия Макарина.
 
Третье место на этой же дистанции с результатом 16:32.0 заняла Анна Билецкая.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  лыжные гонки, золото и бронза, харьков
 
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