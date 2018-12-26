Армспорт. Харьковчане - сильнейшие в Украине

В этот день

Гороскоп на 23 декабря В этот день смело можно браться за творческие дела, отправляться в поездки, заводить новые знакомства. Это день, в который возможно все – вдохновение просто-таки будет витать в воздухе.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 27 декабря День будет облачным, ночной мелкий снег к утру может усилиться, но к обеду снова утихнет. Порывы ветра до 15-24 м/с. На дорогах гололедица.