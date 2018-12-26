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26.12.2018  15:19   

Армспорт. Харьковчане - сильнейшие в Украине

Первостоличная команда одержала восемнадцатую победу подряд.


//kharkivoda.gov.uа
На соревнованиях, которые состоялись в г. Одессе, харьковчане в личном зачете завоевали 18 медалей (4 золотых, 7 серебряных, 7 бронзовых).
 
Второе место - у команды Житомирской области (3 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовых награды).
 
Третье завоевала команда Полтавщины (5 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовых медали).
Источник:   ХОГА
 Тэги:  армспорт, чемпионы, харьков
 
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