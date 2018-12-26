26.12.2018 17:49

Харьковские сумоисты - чемпионы международного турнира (ФОТО)

23 декабря Kharkov Sumo Open собрал 330 борцов из семи областей, а также гостей из Киргизии, которые поспорили за предновогодние медали во всех возрастных категориях.



//kharkivoda.gov.ua

Предшествовал турниру международный сбор с командой Киргизии, которая приехала во главе с ведущим сумоистом этой страны Алмазом Эргешовым. Как поделился президент Федерации сумо Харьковской области Антон Чуев, эти сборы прошли очень продуктивно. Украинским спортсменом было что почерпнуть у представителей азиатской школы, и наоборот, гостям также было чему поучиться у украинцев.

По итогам турнира харьковские борцы собрали большую часть наград и уверенно победили в общекомандном зачете. Второе место было за командой города Бахмут Донецкой области, а третье завоевали сумоисты Полтавы.

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают возвращение в команду ведущей харьковской спортсменки - члена сборной Украины Марии Дрбоян, которая на этом турнире сделала золотой дубль, выиграв в двух возрастных категориях (среди женщин и U23) в весовой категории свыше 95кг.

Этот турнир подвел итоги 2018 года, который был успешным как для украинского, так и для харьковского сумо, в частности. Впереди у спортсменов - небольшой отдых, после которого начнется подготовка к этапу Кубка Европы по сумо, который с 11 по 13 января пройдет в Венгрии.