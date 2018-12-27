27.12.2018 16:18

Харьковские акробаты успешно выступили на новогоднем турнире

В Школе высшего спортивного мастерства состоялся открытый Кубок Харькова по прыжкам на акробатической дорожке «Шалений Новий рік».



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Участие в соревнованиях приняли 213 спортсменов из Харькова, Полтавы, Николаева, Шостки, Геническа, Мелитополя и Дрогобыча, которые разыграли медали во всех возрастных группах.

По итогам турнира победителями и призами среди мастеров спорта стали: Данила Шутенко (Харьков), Остап Михайлевич (Дрогобыч), Денис Минайлов (Харьков).

Среди девушек первое место с одинаковым результатом разделили харьковчанки София Теплухина и Александра Каракуця. Второе место заняла Анна-Мария Вагила из Дрогобыча, а бронзовым призером стала харьковская спортсменка Екатерина Жукова.

В соревнованиях среди кандидатов в мастера спорта призовые места распределились следующим образом: Инна Козуб (Харьков) и Ярослав Колесников (Харьков), Евгения Жгута (Дрогобыч) и Матвей Савенко (Харьков), Ольга Котик (Дрогобыч) и Михаил Макаров (Харьков).

«Этим турниром мы традиционно подводим итоги года. Он включает и соревнования, и новогодний праздник для детей, а также является массовым стартом, на котором мы ждем появления новых звезд, - отметила главный судья соревнований Марина Романова. - 2018 год был очень успешным для харьковских спортсменов. Наша сборная команда выиграла Кубок Украины среди девушек, София Теплухина выиграла юношеский чемпионат Украины и успешно дебютировала на взрослом уровне, заняв третье место на Кубке Украины. На международной арене Александра Каракуця заняла шестое место на чемпионате Европы».

Следующий год будет не менее насыщенным. Первые старты всеукраинских соревнований начнутся уже в феврале. В апреле состоится юношеский чемпионат Украины, а летом Геническ будет принимать взрослый чемпионат, который будет отбором на Кубок мира.