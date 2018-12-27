27.12.2018 15:59

Харьковский Гвоздик в рейтинге Pound for pound (вне зависимости от весовых категорий)

В списке лучших в последнем обновленном рейтинге сразу три украинца - Ломаченко, Усик и Гвоздик. К Новому году харьковчанина ожидает еще одна номинация от BWAA



Фото: instagram.com/usykaa

Три украинских боксера вошли в рейтинг Pound for pound (вне зависимости от весовых категорий) по итогам 2018 года, опубликованном авторитетным профильным порталом BoxingTalk. Об этом сообщается на сайте ресурса.

Первое место в рейтинге занял чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (12-1, 9 КО). Третий - абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО). Девятнадцатую строчку занял Александр Гвоздик, который поднялся в списке после победы над Стивенсоном. Всего в рейтинге 20 спорсменов.

Рейтинг P4P по версии BoxingTalk:

1. Василий Ломаченко (Украина, легкий вес)

2. Теренс Кроуфорд (США, полусредний вес)

3. Александр Усик (Украина, первый тяжелый вес)

4. Майки Гарсия (США, легкий вес)

5. Эррол Спенс (США, полусредний вес)

6. Сауль Альварес (Мексика, средний/второй средний вес)

7. Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес)

8. Наоя Инуэ (Япония, легчайший вес)

9. Срисакет Сор Рунгвисай (Таиланд, второй наилегчайший вес)

10. Кит Турман (США, полусредний вес)

...

19. Александр Гвоздик (Украина, полутяжелый вес)

Напомним, что Усик уже признан лучшим боксером года по версии ESPN, а также вместе с Ломаченко претендует на аналогичное звание в номинации от BWAA.