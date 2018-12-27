На всеукраинском турнире харьковские боксеры подтвердили свое участие в чемпионате Европы

ХХІІ Всеукраинский турнир по боксу среди молодежи памяти Заслуженного тренера Украины Бориса Андреева состоялся в Харькове.
Победителем турнира в весовой категории до 52 кг стал Даниил Катехин. В полуфинале он выиграл у другого харьковского боксера Маркоса Пеньи, а в финальном поединке победил Али Дагли из Киевской области.
В весовой категории более 91 кг в финал пробился харьковский боксер Андрей Кошкаров, но в поединке за «золото» уступил Андрею Халецкому из Запорожья.
Также победителями турнира стали боксеры из Киевской, Одесской, Львовской и Хмельницкой областей.
Этот турнир подвел итоги календарного года для харьковских боксеров и стал одним из этапов подготовки к молодежному чемпионату Европы, который в 2019 году пройдет в Болгарии.
Даже в самых обычных делах фантазии будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни. Именно поэтому день не подходит для дел, требующих точности и конкретики.
В пятницу ощутимо похолодает. После полудня начнется снег, который будет идти до ночи. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
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