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27.12.2018  17:49   

Харьковский шахматист - сильнейший в Украине

Антон Коробов стал чемпионом страны по шахматам 2018 года.


//kharkivoda.gov.ua
В девяти турах 87-го по счету чемпионата страны харьковчанин набрал 5.5 очков и на полбалла опередил сразу трех шахматистов.
 
Второе место занял одессит Юрий Кузубов, а третье - киевлянин Руслан Пономарев.
 
К сожалению, харьковский гроссмейстер Александр Моисеенко остался в шаге от призовой тройки. Уступив соперникам по дополнительным показателям, он занял четвертое место. Еще один харьковчанин Александр Ковчан остановился на девятом месте (4 очка).
 
В соревнованиях среди женщин чемпионкой Украины стала Наталья Букса из Львова, которая в девяти турах набрала 7 очков. Харьковчанка Евгения Долуханова с результатом 4.5 очков заняла четвертое место, а юная Мария Бердник, набрав 3 очка, замкнула топ-10 лучших шахматисток 78-го женского чемпионата Украины. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  шахматы, чемпион, харьков
 
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