В Харькове определили победителя новогоднего турнира школьной регбийной лиги

VII Новогодний турнир Харьковской школьной регбийный лиги-2018 прошел 22-23 декабря в Школе высшего спортивного мастерства.
В нем приняли участие 18 команд, в составе которых было более 300 детей. В полуфинал соревнований вышли команды общеобразовательной школы №128, специализированных школ №77 и 119, а также гимназии №86.
В финальной игре за первенство боролись школы №77 и 119. Со счетом 20:0 победила команда школы №77, у которой это уже 15 победа в турнирах Харьковской школьной регбийный лиги. Команды школы №128 и гимназии №86 поделили 3-е и 4-е места соответственно.
Победителям и призерам вручили кубки, медали и дипломы Департамента по делам семьи, молодежи и спорта. Лучшие игроки матчей были награждены призами с логотипом ведущих клубов украинской регби и регбилиг «Олимп» и «Легион XIII», а финалисты соревнований получили сертификаты на посещение харьковского дельфинария.
Следующий турнир школьной регбийной лиги стартует в феврале и продлится до конца марта. С более подробной информацией о соревнованиях можно ознакомиться на официальном сайте Харьковских спортивных школьных лиг.
Даже в самых обычных делах фантазии будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни. Именно поэтому день не подходит для дел, требующих точности и конкретики.
В пятницу ощутимо похолодает. После полудня начнется снег, который будет идти до ночи. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
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