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28.12.2018  14:30   

Харьковские паралимпийцы-лыжники завоевали медали этапа Кубка мира

Наши спортсмены завоевали 2 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону сезона 2018-2019 годов среди паралимпийцев.


// ХОГА
На соревнования в  финский город Вуокатти съехались спортсмены из 21 страны.

В составе сборной команды Украины успешно выступили харьковчанки Людмила Ляшенко и Оксана Шишкова.

На счету Оксаны Шишковой, которая выступает в соревнованиях среди женщин с нарушениями зрения, были 2 золотые награды (в лыжных гонках - на короткой дистанции и на средней дистанции - в биатлоне), а также 4 серебряные медали (на средней дистанции - в лыжных гонках, спринте, биатлону и классических гонках - по биатлону).

Людмила Ляшенко, которая выступает в соревнованиях среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в категории «стоя», завоевала 1 серебряную (на короткой дистанции - в лыжных гонках) и 3 бронзовые медали (спринт, лыжные гонки и классических гонках - по биатлону).

Всего на этом этапе Кубка мира украинские паралимпийцы-лыжники завоевали наибольшее по сравнению с соперниками количество наград – 30. Из них - 5 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых, но в медальном зачете заняли третье место. Второе было за сборной Норвегии (7-3-0), а первое завоевала команда США (8-2-3).

Следующий этап Кубка мира состоится с 12 по 19 января в Швеции.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  лыжный спорт, паралимпийцы, харьков, кубок мира
 
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