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28.12.2018  15:49   

Мировой футбол возвращается: матч Шахтер-Айнтрахт пройдет в Харькове

Определилось место проведения еврокубковой футбольной баталии.


//news.liga.net
Определилось место проведения матча между Шахтером и Айнтрахтом.
 
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между клубами состоится в Первой столице 14 февраля. 
 
Ответная игра будет проведена 21 февраля.
Источник:   UA-Football
 Тэги:  футбол, шахтер-айнтрахт, харьков
 
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