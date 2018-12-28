Мировой футбол возвращается: матч Шахтер-Айнтрахт пройдет в Харькове

Определилось место проведения еврокубковой футбольной баталии.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И помните – в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
Ночной мелкий снег к утру закончится и больше осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
влажн.:
давл.:
ветер: