Екатерина Табашник завоевала «серебро» в Минске

29.12.2018 12:01

В столице Беларуси прошел международный турнир по прыжкам в высоту.

Екатерина Табашник успешно преодолела планку на высоте 1.98 м, тем самым установив свой новый личный рекорд. До этого он был равен 1.92 м - в помещении и 1.96 м - под открытым небом.

Такой же результат показала киевлянка Юлия Левченко, но по попыткам Табашник опередила соперницу и заняла второе место.

Победила на этом турнире уже второй раз подряд россиянка Мария Ласицкене, результат которой был 2.00 м.

В соревнованиях среди мужчин украинец Дмитрий Демьянюк стал серебряным призером (2.20 м), а победу завоевал белорус Павел Недосеков (2.30 м).