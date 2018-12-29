Екатерина Табашник завоевала «серебро» в Минске

В столице Беларуси прошел международный турнир по прыжкам в высоту.
Такой же результат показала киевлянка Юлия Левченко, но по попыткам Табашник опередила соперницу и заняла второе место.
Победила на этом турнире уже второй раз подряд россиянка Мария Ласицкене, результат которой был 2.00 м.
В соревнованиях среди мужчин украинец Дмитрий Демьянюк стал серебряным призером (2.20 м), а победу завоевал белорус Павел Недосеков (2.30 м).
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
Ночной мелкий снег к утру закончится и больше осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах гололедица.
В этот день продолжалась подготовка к новогодним праздникам. Женщины готовили холодцы, сладости для колядующих, а мужчины варили пиво.
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