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29.12.2018  12:01   

Екатерина Табашник завоевала «серебро» в Минске

В столице Беларуси прошел международный турнир по прыжкам в высоту.


// ХОГА
Екатерина Табашник успешно преодолела планку на высоте 1.98 м, тем самым установив свой новый личный рекорд. До этого он был равен 1.92 м - в помещении и 1.96 м - под открытым небом.

Такой же результат показала киевлянка Юлия Левченко, но по попыткам Табашник опередила соперницу и заняла второе место.

Победила на этом турнире уже второй раз подряд россиянка Мария Ласицкене, результат которой был 2.00 м.

В соревнованиях среди мужчин украинец Дмитрий Демьянюк стал серебряным призером (2.20 м), а победу завоевал белорус Павел Недосеков (2.30 м).

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  легкая атлетика, прыжки в высоту, табашник, харьков
 
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