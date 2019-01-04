04.01.2019 16:19

Хоккей: Харьковское Динамо уступило в Донбассу

3-го января, состоялся поединок 27-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Париматч, в котором встречались ХК Донбасс и МХК Динамо.



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Матч начался с опасных атак у ворот “Динамо”, что логичным образом вылилось в пропущенную шайбу. Ответить на это “бело-синие” сумели аж в середине второй двадцатиминутки. Юный нападающий Сергей Пойманов сумел отличиться своей первой шайбой в УХЛ.

“Донбасс” тут же сумел вновь выйти вперед усилиями Сергея Кузьмика, но через минуту Артем Кобиков восстановил равенство в счете. К сожалению, до конца периода харьковская команда не сумела сохранить равный счет в матче, Артем Пуголовкин в третий раз вывел “Донбасс” вперед.

В заключительной трети матча донецкий клуб еще дважды сумел отличиться и довел игру до уверенной победы.

ХК “Донбасс” – МХК “Динамо” 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 Коренчук (Мазур), 3:50, 1:1 Пойманов (Колядинский, Поддубный), 33:14, 2:1 Кузьмик, 36:34, 2:2 Кобиков (Поддубный), 37:51, 3:2 Пуголовкин (Григорьев), 38:15, 4:2 Костиков (Григорьев), 44:04, 5:2 Лялька, 36:03.

В следующем туре МХК “Динамо” отправится в гости к “Ледяным Волкам”.