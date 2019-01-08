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08.01.2019  13:16   

Теннис. Харьковчанка Свитолина возвращается в сборную Украины

Женская теннисная дружина схватится в начале февраля со сборной Польши.


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Первая ракетка Украины выступит в составе сборной страны в Кубке Федерации.
 
Команда выступит в Кубке Федерации в Первой группе Евро-Африканской зоны, который пройдет с 6 по 9 февраля в городе Зелена Гура (Польша).
 
Об этом сообщили в Федерации тенниса Украины.
 
Кроме Элины Свитолиной, в состав сборной вошли Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Надежда Киченок.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  теннис, свитолина, харьков
 
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