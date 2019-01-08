08.01.2019 13:16

Теннис. Харьковчанка Свитолина возвращается в сборную Украины

Женская теннисная дружина схватится в начале февраля со сборной Польши.



facebook.com

Первая ракетка Украины выступит в составе сборной страны в Кубке Федерации.

Команда выступит в Кубке Федерации в Первой группе Евро-Африканской зоны, который пройдет с 6 по 9 февраля в городе Зелена Гура (Польша).

Об этом сообщили в Федерации тенниса Украины.

Кроме Элины Свитолиной, в состав сборной вошли Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Надежда Киченок.