Главная Новости Спорт На харьковском Металлисте стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт
08.01.2019  15:40   

На харьковском Металлисте стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт

Вход в обычные сектора харьковского стадиона доступен болельщикам по цене от 50 до 350 гривен.


://unian.net

Началась продажа билетов на поединок 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Айнтрахт», который состоится 14 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба «горняков». Следует отметить, что 8 января началась продажа лишь для владельцев абонементов харьковского стадиона, а в свободную продажу билеты поступят 14 января.

Цена билетов колеблется от 50 до 350 гривен, а в специальных вип-ложах можно посмотреть футбол от 500 до 6000 гривен.

Напомним, матч «Шахтер» - «Айнтрахт» пройдет в Харькове на стадионе ОСК «Металлист».

Источник:   Униан
 Тэги:  харьков, металлист, лига европы, шахтер, айнтрахт
 
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