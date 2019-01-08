На харьковском Металлисте стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт

Вход в обычные сектора харьковского стадиона доступен болельщикам по цене от 50 до 350 гривен.
Началась продажа билетов на поединок 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Айнтрахт», который состоится 14 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба «горняков». Следует отметить, что 8 января началась продажа лишь для владельцев абонементов харьковского стадиона, а в свободную продажу билеты поступят 14 января.
Цена билетов колеблется от 50 до 350 гривен, а в специальных вип-ложах можно посмотреть футбол от 500 до 6000 гривен.
Напомним, матч «Шахтер» - «Айнтрахт» пройдет в Харькове на стадионе ОСК «Металлист».
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До самого вечера в Харькове облачно, снег будет идти почти весь день. Утром он достигнет наибольшей силы, во второй половине дня ослабнет, а ближе к вечеру закончится.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
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