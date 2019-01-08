08.01.2019 16:16

Шорт-трек. Харьковчане триумфально выступили на чемпионате Украины

Особо отличился - тройным чемпионским титулом - Никита Немиро.



//kharkivoda.gov.ua

Соревнования прошли с 3 по 5 января в Харькове. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Участие в чемпионате приняли спортсмены до 19 лет с Харьковской и Сумской областей и Киева. По итогам соревнований хозяева льда завоевали 4 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых наград.

В соревнованиях среди юниоров успешнее всего выступил харьковчанин Никита Немиро, победивший на всех дистанциях – 500, 1000 и 1500 метров.

Две серебряные медали завоевал Яков Шуляк, который финишировал вторым на дистанциях 500м и 1500м, а бронзовым призером на дистанции 500м стал Даниил Федоренко.

В соревнованиях среди юниорок харьковчанки победно выступили в эстафете. Команда «Харьков-1», в состав которой вошли София Хочина, Ульяна Дуброва, Татьяна Зарванская и Светлана Репецкая, заняла первое место, а команда «Харьков-2» (Мария Старченко, Виктория Червенко, Дарья Зимницкая Татьяна Харьковская) – третье. Второй результат в эстафете показала киевская команда.

На одиночных дистанциях среди юниорок первые места были за киевлянкой Марией Узаковой. Харьковчанка София Хочина финишировала второй на дистанции 500м и получила бронзовую награду на дистанции 1500м. Еще две медали также завоевала Ульяна Дуброва. Она заняла второе место на дистанции 1000 м и третье - на 500м. Серебряным призером на дистанции 1500м стала Виктория Червенко (1500м), а бронзовую награду на дистанции 1000м завоевала Татьяна Зарванская.

По итогам соревнований была сформирована сборная Украины, которая в конце января 2019 года в Канаде будет бороться за медали юниорского чемпионата мира. В состав украинской сборной вошли харьковчане Никита Немиро, Даниил Федоренко, София Хочина, Ульяна Дуброва и Виктория Червенко.

Кроме того, по итогам чемпионата Украины определилась и сборная, которая примет участие в зимнем европейском юношеском Олимпийском фестивале. В шорт-треке на этих соревнования, которые с 9 по 16 февраля пройдут в Боснии и Герцеговине, Украину будут представлять исключительно харьковские спортсмены: Даниил Федоренко, Никита Глотов, Ульяна Дуброва и Виктория Червенко.

В Харькове в этом сезоне состоятся еще два национальных старта по шорт-треку. В феврале– чемпионат Украины среди взрослых, а в конце марта - юношеский чемпионат Украины.